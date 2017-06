Caso Odebrecht: Ollanta Humala no pudo rendir su testimonio en la Fiscalía

Ollanta Humala debía declarar hoy ante el fiscal Germán Juárez, en torno al supuesto aporte de tres millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht habría hecho a su campaña presidencial de 2011.

A su salida, el exjefe de Estado señaló que la diligencia no se llevó a cabo. “Me han comunicado que la van a reprogramar. No sabemos cuál es el motivo, en fin, debe ser por la carga procesal”, declaró.

Este caso también involucra a su esposa, Nadine Heredia Alarcón. El Ministerio Público apunta a un supuesto blanqueo de dinero por parte de la ex pareja presidencial.

“La hipótesis de la Fiscalía no implica un delito porque está hablando de aportes de campaña. Nosotros hemos rechazado esas imputaciones. De haber ocurrido, hubiéramos incluido el aporte en nuestro balance presentado a la ONPE”, explicó.

Más temprano, Heredia Alarcón se presentó ante el fiscal, pero su interrogatorio se suspendió porque el magistrado no aceptó la presencia de su abogado.

Se conoció que el magistrado no quiso aceptar a su defensa porque también lo es de Ollanta Humala. "Que el fiscal quiera escogerme el abogado, a mí me parece un abuso de autoridad", declaró la ex primera dama.