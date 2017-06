Alejandro Toledo ya no figura en la lista de “Los más buscados”

Líder de Perú Posible ya no está en el Programa de Recompensas de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior, que se ofrecía 100 mil soles a quien diera información que ayude a la captura del expresidente, la decisión ha generado polémica.

Sobre el tema, el ministro Carlos Basombrío, en entrevista con RPP, dijo que su portafolio tomó esta decisión ya que se conoce el paradero del expresidente Alejandro Toledo y el proceso de extradición en su contra ya está en marcha.

“Hace unos días me preguntaron por qué no había puesto a (Alan) Azizolajov y a otra persona vinculada a Utopía. Yo dije “no veo ninguna razón para que no estén, déjenme averiguar su situación”. Y averiguamos su situación, y ellos están en un proceso de extradición, ya están ubicados. Por tanto, no tiene sentido tenerlos en el Programa de Recompensas”, comentó.

“A Alejandro Toledo lo hemos retirado por las mismas razones. Sabemos dónde está, está hacia un proceso de extradición. El objetivo de su identificación y captura tuvo sentido cuando no quiso regresar al país, (pero) ya no lo tiene. Simplemente es por eso”, añadió el ministro.