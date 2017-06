Humala: Gobierno no ha tenido agallas para replantear este escenario adverso

El líder del Partido Nacionalista comentó el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y la bancada de Fuerza Popular. Afirmó que la gestión del actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, no tiene agallas para enfrentar al fujimorismo.

“Lo que hay es un cogobierno o en todo caso ya está gobernando el fujimorismo. Y el Ejecutivo me parece que no ha tenido las agallas de replantear este escenario adverso por razones políticas partidarias y no pensando en el país”, señaló el expresidente.

Ollanta Humala dijo también que esta situación, en la que la mayoría parlamentaria es opositora, responde a lo ocurrido en las elecciones del 2016, donde se retiró de los comicios a dos postulantes (Julio Guzmán y César Acuña) que tenían un alto nivel de aprobación.

“Faltando más o menos un mes para la primera vuelta se eliminó a dos candidatos que juntos concentraban aproximadamente el 24% del electorado nacional (…). Ese chocolateo ha creado una situación sui géneris. El partido supuestamente de oposición tiene la mayoría del Congreso de la República, pero no tiene el Ejecutivo”, declaró.