Cardenal Cipriani: Diálogo entre PPK y Keiko Fujimori fue un fracaso

El religioso comentó la actual coyuntura política y el diálogo que promovió, en diciembre del año pasado, para un acercamiento entre el jefe de Estado y la lideresa del Fuerza Popular, principal bloque opositor en el Parlamento.

“Yo creo que es un fracaso el tal diálogo y entendimiento, lo vemos en los diarios. Tampoco soy yo una especie de comodín, que cada vez que hay un problema tengo que entrar a tallar. No me parece. No soy la persona ni es la Iglesia la que tiene que estar arreglando situaciones políticas”, expresó.

Ante la actual turbulencia política, hizo un llamado para pensar en favor de la ciudadanía. “No es un tema de un grupo selecto que está en el Congreso y otro que está en el Ejecutivo, sino de todos”, señaló Juan Luis Cipriani en su programa “Diálogos de fe” en RPP.

Sobre el audio de la conversación entre el ministro Alfredo Thorne, y el contralor Edgar Alarcón, el prelado cuestionó que “a nadie le importa” que se haya grabado de manera ilícita. “Si es así estamos rompiendo toda posibilidad de convivencia pacífica”, señaló.