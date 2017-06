Fernando Zavala descarta renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros

Fernando Zavala negó que vaya a renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros “No, no estoy cansado, estoy muy activo...hacer las cosas por todos los peruanos te ayuda a enfocarte. Estamos renovados y con ganas, así que seguimos adelante”, indicó.

El funcionario también dijo no creer que Fuerza Popular esté pensando en buscar la vacancia de PPK “No, no creo. Quizá haya algunos pocos elementos, pero no. El fujimorismo en general creo que no busca la vacancia”, sostuvo en entrevista al diario Trome.

Sobre la supuesta presión del titular de Economía, Alfredo Thorne, al contralor Edgar Alarcón por el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Zavala Lombardi aseguró que al escuchar el audio completo se comprobará que todo lo dicho en este caso es falso.

Finalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, dijo no creer que la eventual interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío, termine en censura, “será una buena oportunidad para explicar lo que estamos haciendo”, afirmó.