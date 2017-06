Carlos Bruce: El contralor debe renunciar y no el ministro de Economía

El vocero de Peruanos por el Kambio respondió hoy al contralor, Edgar Alarcón, quien pidió la salida del titular de Economía, Alfredo Thorne, tras la difusión de un audio donde se les escucha a ambos conversar.

“Me parece que no tiene sentido. El ministro Thorne no ha hecho nada malo y más bien es el contralor quien ha ocultado información de sus actividades privadas y no ha presentado declaraciones juradas. Argumentos sobran para pedirle su renuncia”, manifestó.

El congresista Carlos Bruce también comentó las últimas declaraciones de Alarcón Tejada, quien reconoció que su situación afecta a la Contraloría General de la República, pero al mismo tiempo descartó su renuncia al cargo.

“Si de verdad quisiera a la institución debería dar un paso al costado para no mellar el prestigio y respeto que merece la Contraloría”, refirió Bruce Montes de Oca en entrevista con Perú 21.