Víctor Albrecht renunció a presidencia de comisión Lava Jato

El congresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht, presentó su carta de renuncia a la presidencia de la comisión Lava Jato. A través de una carta dirigida a la titular de la Mesa Directiva, Luz Salgado, el parlamentario explicó los motivos que lo llevaron a dicha decisión.

Albrecht sostiene que, aunque no tiene razones de inhibirse a ejercer el cargo, no permitirá que las acusaciones en su contra por presuntas vinculaciones con el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, distraiga los objetivos del grupo de trabajo.

"Quiero rechazar dichas acusaciones con las que se busca descalificarme como Presidente de la comisión Lava Jato, y puedo asegurar que no tengo razones que me inhiban para ejercer el cargo, sin embargo no voy a permitir tampoco que el defenderme de las acusaciones distraiga los objetivos del grupo de trabajo", indicó en el documento compartido en su cuenta Twitter.

Como se sabe, en las últimas horas parlamentarios de diversas bancadas solicitaron que Albrecht se inhiba en las investigaciones relacionadas a Félix Moreno y los presuntos actos de corrupción que se cometieron en el Callao.