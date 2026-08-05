Dictan 18 meses de prisión preventiva contra presuntos implicados en atentado a bus de Civa

El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos logró que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra los extranjeros Randher R. (23), José B. (20) y Richard M. (25) por presuntamente atacar un bus interprovincial.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo sostuvo que, el 19 de julio, los dos primeros, a bordo de una motocicleta, dispararon contra un bus de la empresa Turismo CIVA en el paradero Tres Postes.

Tras el ataque, la Policía ejecutó un plan cerco que permitió su captura en flagrancia luego de una persecución. Durante la fuga, los sujetos arrojaron un arma de fuego y un morral que contenía otra arma, una granada, una nota extorsiva y otros elementos de interés para la investigación. La Fiscalía también estableció que las armas incautadas habrían sido utilizadas en otros ataques similares.

Vinculación con banda criminal

Las diligencias de la Policía y el Ministerio Público advirtieron la existencia de una presunta banda criminal vinculada a diversos atentados contra empresas de transporte interprovincial ocurridos entre junio y julio de este año. La Fiscalía obtuvo inicialmente quince días de detención en flagrancia para continuar las investigaciones, periodo en el que se determinó que Richard M. sería coautor de los hechos, siendo detenido el 21 de julio en el Callao.

Elementos de convicción presentados

Entre los principales elementos de convicción presentados por el fiscal Carlos Eduardo Meza Trujillo figuran las actas de intervención e incautación, declaraciones de los policías intervinientes y representantes de las empresas agraviadas, pericias de balística y residuos de disparo, así como la visualización de teléfonos y consultas a Osiptel y Sucamec.