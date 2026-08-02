Defensa de Nadine Heredia solicita extender fallo del TC que anuló proceso contra Ollanta Humala

El abogado de la exprimera dama pidió que los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció al expresidente se apliquen también a Heredia.

La defensa de la exprimera dama Nadine Heredia solicitó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que se extiendan a su favor los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala.

El recurso fue presentado el viernes 31 de julio por su abogado, David León Flores, quien pidió que se declare la nulidad del proceso penal seguido contra Heredia, incluidas las investigaciones preliminares y la sentencia de 15 años de prisión dictada en su contra.

Según la defensa, las imputaciones contra la exprimera dama comparten el mismo núcleo fáctico y jurídico que las formuladas contra Ollanta Humala por los aportes recibidos para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El abogado sostiene que, si el TC determinó que los hechos atribuidos al expresidente no configuraban el delito de lavado de activos bajo la legislación vigente en esos años, este criterio también debería aplicarse a Heredia.

Defensa sostiene que se trata de los mismos hechos

En el documento presentado ante la sala, la defensa argumenta que las imputaciones contra Heredia y Humala están relacionadas con la recepción y utilización de fondos destinados a las mismas campañas electorales.

Asimismo, sostiene que mantener vigente el proceso únicamente contra la ex primera dama implicaría aplicar un tratamiento jurídico distinto frente a hechos que, según la defensa, comparten una misma base.

El pedido también alcanza al extesorero Mario Julio Torres Aliaga y al Partido Nacionalista Peruano, para quienes la defensa solicita el archivo definitivo del proceso. La solicitud se presentó luego de que Ollanta Humala fuera excarcelado del penal de Barbadillo tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló su condena de 15 años.