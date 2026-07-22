Corte Suprema confirma 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado por caso 'Barras de Oro'

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación a 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', al declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa.

El conductor de televisión es investigado por su presunta participación en el caso 'Barras de Oro', donde habría actuado como intermediario en el pago de una presunta coima para recuperar lingotes de oro incautados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, el empresario Javier Miu Lei habría entregado cerca de un millón de dólares a la entonces fiscal Elizabeth Peralta con el objetivo de obtener la devolución irregular del cargamento. Por este caso, el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Hurtado.

La defensa del presentador rechaza las acusaciones y sostiene que no participó en los hechos. Sin embargo, con esta decisión, Hurtado continuará cumpliendo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.