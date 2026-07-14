PJ rechaza pedido de prescripción del presidente José María Balcázar

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo declaró infundado el pedido de prescripción de la acción civil presentado por la defensa del presidente José María Balcázar, en el marco del juicio oral por presunta apropiación ilícita.

La resolución, emitida el 7 de julio, señala que la defensa realizó una "interpretación incorrecta" al intentar aplicar la reducción de plazos del artículo 81 del Código Penal, norma que regula exclusivamente la acción penal.

El juzgado recordó que la acción civil posee naturaleza jurídica distinta y está orientada a reparar el daño causado a la parte agraviada. "No resulta jurídicamente admisible reducir dicho plazo a la mitad mediante la aplicación del artículo 81 del Código Penal", indicó la resolución, que mantiene vigente el proceso civil contra el mandatario.

Suspensión y reprogramación

El juzgado aceptó la suspensión de las diligencias civiles mientras dure el mandato presidencial y reprogramó la continuación del juicio para los días 21 y 28 de agosto. Balcázar había solicitado el archivo del proceso argumentando que el plazo para reclamar la indemnización había vencido, pero el juzgado rechazó el pedido.

Investigación a Balcázar

La investigación se originó cuando Balcázar era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (2019-2020), periodo en el que una auditoría detectó un presunto faltante de S/1.4 millones en la caja central. La Fiscalía sostiene que se abrieron cuentas personales con depósitos de S/350,000 a S/550,000 no reportados a la gestión siguiente.