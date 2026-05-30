'Caso Chibolín': amplían por 15 meses plazo de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta

El Poder Judicial amplió por 15 meses el plazo de prisión preventiva contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, como parte del proceso que afronta junto al exanimador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín' por el presunto delito de tráfico de influencias.

El juez Juan Checkley adoptó esta medida, el último 20 de mayo, al declarar "fundado en parte" el requerimiento de la Fiscalía para que se ordenara una prórroga de dicha medida restrictiva que pesa sobre la suspendida magistrada.

SE EVALÚEN PRUEBAS

En su resolución, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que resulta necesaria la prórroga para asegurar que se evalúen todas las pruebas, se tomen las declaraciones a testigos que faltan y se realicen los peritajes y gestiones necesarias.

El magistrado sostuvo que no se descarta que puedan darse actos de obstaculización durante la etapa intermedia como en un probable juicio oral, ante la probabilidad de que se le pueda imponer 24 años de prisión como pide el Ministerio Público.