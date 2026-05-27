Luz Pacheco renuncia a la presidencia del TC: ¿quién la reemplazará?

La saliente titular de la entidad estaba próxima a cumplir dos años en el cargo.

A más de un año de haber sido nombrada presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco renunció al cargo que asumió en setiembre de 2024. En entrevista con un medio local, la saliente titular del TC no reveló los motivos de su salida.

¿Quién la reemplazará en el cargo?

En medio de esta situación, el expresidente del TC, Óscar Urviola, mencionó en RPP que Helder Domínguez deberá reemplazar a Pacheco Zerga en la presidencia, cargo en el que permanecería menos de seis meses. Además, precisó que la ahora expresidenta de la entidad continuará como magistrada.

“La señora Luz Pacheco ya estaba por completar el segundo año y me parece que terminaba antes del primer día hábil de diciembre. Estos meses que faltan, asume la presidencia el vicepresidente”, mencionó Urviola.

Es importante mencionar que el cargo de presidente del Tribunal Constitucional es designado por un periodo de dos años y, de acuerdo con la Ley Orgánica, el magistrado solo puede ser reelegido por un año más como máximo.