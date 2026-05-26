Pedro Pablo Kuczynski: jueza descarta archivar indagación contra expresidente por lavado de activos

Seguirá investigado por la Fiscalía. El Poder Judicial rechazó el pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para archivar la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos, vinculado con el financiamiento de su campaña en las elecciones de 2016.

La hipótesis de la Fiscalía contra PPK cobró fuerza en 2018 cuando recogieron las declaraciones de cinco personas que aparecían en los registros de la ONPE como aportantes del partido Peruanos por el Kambio. Ellos negaron categóricamente haber realizado colaboraciones.

En las audiencias, la defensa de PPK argumentó que la imputación fiscal atentaba contra el principio de legalidad. Según sus abogados, los hechos atribuidos en 2016 correspondían a una figura de receptación patrimonial que, en ese momento, no estaba tipificada como delito electoral.

DECRETO LEGISLATIVO 1106

Asimismo, la defensa de Kuczynski Godard sostuvo que no se habían demostrado actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero, y argumentó que tampoco existía un delito fuente plenamente identificado, como supuestamente indica el Ministerio Público.

Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó estos argumentos de la defensa de PPK y concluyó que las hipótesis de la Fiscalía encajarían en el Decreto Legislativo 1106, norma vinculada a la lucha contra el lavado de activos.