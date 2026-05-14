Dina Boluarte: Fiscalía inició investigación contra expresidenta por presunto lavado de activos

La Fiscalía inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos, cuando integró la plancha presidencial del partido Perú Libre, en las elecciones de 2021.
La medida fue adoptada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), mediante la disposición número 36, del último 24 de abril, donde ordena la formalización de la indagación.
CUENTA MANCOMUNADA
La instancia del Ministerio Público también dispuso que la indagación preparatoria se realice en un plazo de 36 meses. La medida fue comunicada al despacho del juez Fernando Valdez, quien tendrá a su cargo el control de esta investigación, informa RPP.
La Fiscalía investiga a Boluarte Zegarra por, presuntamente, crear una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar fondos de los militantes para pagar una reparación civil impuesta al prófugo líder de ese partido, Vladimir Cerrón Rojas.