Piero Corvetto: PJ volvió a rechazar pedido de detención preliminar contra exjefe de la ONPE

El Poder Judicial (PJ) volvió a rechazar el pedido fiscal para dictar detención preliminar por siete días contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres investigados, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Galaga, y la demora en la distribución del material electoral en los comicios del 12 de abril.

La solicitud del Ministerio Público buscaba revocar la decisión del juez Manuel Chuyo, emitida el pasado 23 de abril, que rechazó la detención preliminar de Corvetto Salinas, así como la de los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Phang, además del apoderado legal de la empresa Galaga, Juan Alvarado.

OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES

Asimismo, el pasado 7 de mayo, una sala superior ratificó el fallo del juez Chuyo Zvaleta, que rechazó levantar el secreto de las comunicaciones de los teléfonos de Piero Corvetto y los otros investigados, quienes son indagados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración.

Con dicha decisión, el exjefe de la ONPE, junto a los otros tres investigados, seguirán afrontando en libertad la indagación del Ministerio Público, aunque con mandato de impedimento de salida del país por 18 meses, con información de RPP.