Pedro Castillo: amplían por 20 meses plazo de investigación preparatoria contra expresidente

El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, ordenó que se amplíe por 20 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Mediante una resolución del 26 de febrero, el magistrado precisó que estamos ante una presunta organización criminal con aproximadamente 98 investigados, por lo que se necesita un tiempo prudencial adicional para realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

No obstante, si bien el juez consideró razonable atender el requerimiento fiscal, otorgó una ampliación adicional de 20 meses, no los 24 que solicitaba. El plazo inicial fue de 36 meses, que comenzó el 24 de febrero del 2023, venció el último 23 de febrero del 2026, informa RPP.

PRISIÓN PREVENTIVA

En su última solicitud de ampliación, la Fiscalía señaló que todavía tienen diligencias pendientes, entre ellas el procesamiento de información derivada del levantamiento del secreto de las comunicaciones, bancario y de la reserva tributaria, también recabar declaraciones testimoniales y de imputados, etc.

El último 27 de febrero, el juez supremo provisional Campos Barranzuela ordenó que se amplíe por 12 meses adicionales, el plazo del mandato de prisión preventiva que se le impuso al expresidente Pedro Castillo Terrones dentro de esta investigación preparatoria.