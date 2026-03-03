Dictan 18 meses de prisión preventiva para implicados en crimen del alcalde de Coviriali

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo, a cargo del juez José Alberto Tantalean Benel, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Fhut Ricky Barbarán Diques, Abel David Abreu Guilarte y Efraín Teodoro Leyte Sedano, implicados en el asesinato del alcalde de Coviriali, Iroshi Erick Ureta Campos.

La fiscalía justificó la medida debido a la gravedad de los hechos, la elevada prognosis de pena por el delito de sicariato con intervención de dos o más personas, así como la falta de arraigo laboral y familiar de los acusados, lo que representaba un inminente peligro de fuga.

Las investigaciones revelan que los acusados habrían sido contratados por un sujeto conocido como "Russo", quien les ofreció una suma de dinero para acabar con la vida de la autoridad edil. Este móvil del crimen forma parte de las pesquisas que viene desarrollando el Ministerio Público para determinar las circunstancias exactas del asesinato y la posible participación de otros involucrados en la planificación del ataque.

Implicados recluidos en penal de Río Negro

La Corte Superior de Justicia de la Selva Central asegura que los implicados permanecerán bajo custodia del establecimiento penitenciario de Río Negro, mientras la Fiscalía concluye las diligencias pendientes. Entre las actuaciones por realizar figuran el levantamiento del secreto de comunicaciones y otras investigaciones necesarias para el inicio del juicio oral contra los acusados por el asesinato del alcalde de Coviriali.

Ataque contra alcalde

El jueves 26 de febrero, desconocidos atentaron contra el alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, quien resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos. El burgomaestre falleció cuando era trasladado a Lima para ser atendido en un hospital de mayor complejidad debido a las graves heridas sufridas durante el ataque. Su muerte conmocionó a la población de la provincia de Satipo y a las autoridades regionales.