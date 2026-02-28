Wanda del Valle fue condenada a 6 años de cárcel por ofrecer dinero para matar al general Revoredo

El Quinto Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho condenó a seis años, un mes y 22 días de prisión a Wanda del Valle, por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo.

La investigación contra la expareja del abatido criminal Christopher Fuentes, 'Maldito Cris', comenzó tras la declaración de un testigo protegido, quien dijo haber recibido un ofrecimiento de S/14 000 por matar a Revoredo en 2023.

BEBECITA DEL CRIMEN

Del Valle Bermúdez, de 28 años, una vez cumplida su condena será expulsada del país y no podrá reingresar al territorio peruano. Asimismo, se fijó el pago de S/15 000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

La venezolana, conocida como la “bebecita del crimen” cumple prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 2 de enero del año pasado, luego de ser detenida en Bogotá, Colombia y extraditada al Perú.