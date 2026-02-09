Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra ‘El Monstruo’ por secuestro y extorsión

Golpe decisivo contra el crimen organizado. El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados de Lima norte, mientras continúan las investigaciones por graves delitos vinculados a secuestro, extorsión y sicariato.

Audiencia judicial y cargos del Ministerio Público

La medida fue adoptada tras una audiencia presidida por el juez Roberth Rimachi Pilco, en la Corte Superior de Puente Piedra–Ventanilla. La Fiscalía solicitó el periodo de tres años de prisión preventiva al sostener que Moreno Hernández lideraba la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, dedicada a intimidar y extorsionar a transportistas, comerciantes y empresarios en distritos como Comas, Carabayllo, Puente Piedra y San Martín de Porres.

Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay el pasado 28 de enero y permanece recluido en la Base Naval del Callao. El Ministerio Público presentó elementos de convicción que describen una estructura criminal activa y sistemática, con operaciones violentas sostenidas en el tiempo, lo que justificó la necesidad de asegurar su permanencia en prisión mientras avanzan las diligencias.

Confesiones, lavado de activos y ofensiva policial

Durante la audiencia del viernes 6 de febrero, el propio imputado reconoció parte de su historial delictivo y expresó arrepentimiento ante el juez, aunque negó su participación en todos los crímenes que se le atribuyen. En contraste, la defensa técnica alegó que el nombre de la banda habría sido utilizado por terceros para cometer delitos sin relación directa con su patrocinado y cuestionó la existencia de pruebas directas en algunos casos de sicariato y extorsión a gran escala.

La Fiscalía expuso además la capacidad económica de la organización, señalando que habría acumulado cerca de 5 millones de soles en poco más de un año mediante extorsiones y secuestros. Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Divinco revelaron un presunto esquema de lavado de activos basado en testaferros y transferencias fraccionadas. En paralelo, la Policía Nacional intensificó los operativos contra los remanentes del grupo y logró la captura de un integrante clave del brazo armado, mientras el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, informó que la organización criminal estaría desarticulada en un 95%, aunque aún existen células activas bajo seguimiento policial.