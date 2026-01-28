Alejandro Toledo: Poder Judicial dispone que pase a juicio oral caso Interoceánica Sur-Tramo 4

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y varios de sus excolaboradores y empresarios por el caso del tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

La Corte Superior Nacional informó mediante un comunicado en su cuenta de X, que el auto de enjuiciamiento los acusa de los delitos de colusión y lavado de activos durante el periodo de gobierno de Toledo entre 2001 y 2006.

La lista incluye al exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On, a los exfuncionarios Sergio Bravo y Alberto Pasco Font, y al empresario brasileño Marcos de Moura. También se encuentran las empresas Consorcio Intersur Concesiones S.A. y a las sucursales peruanas de las constructoras brasileñas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, consideradas como responsables civiles en el proceso.

Orden de remisión y presunción de pagos ilícitos

El magistrado Richard Concepción Carhuancho ordenó que el expediente sea remitido al Juzgado Penal Colegiado Nacional para que se inicie la fase de juzgamiento. La teoría del Ministerio Público sostiene que Toledo habría recibido dinero ilícito de la empresa Camargo Correa, la cual formaba parte del consorcio que ganó la licitación para construir el mencionado tramo vial, finalizado años después de que terminara su mandato.

Posible tercera condena para Toledo

Este nuevo proceso judicial pone a Toledo ante la posibilidad de recibir una tercera sentencia condenatoria. Actualmente, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde llegó tras ser extraditado a nuestro país en 2023.