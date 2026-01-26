Lilia Paredes: Poder Judicial amplia por 18 meses investigación en su contra por caso Anguía

El Poder Judicial amplió por 18 meses la investigación preparatoria en el caso Anguía, que involucra a la exprimera dama Lilia Paredes, quien se encuentra actualmente asilada en México, a sus tres hermanos y el exalcalde de Anguía.

La jueza Lorena Sandoval declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público, considerando que la extensión del plazo es idónea y necesaria dada la complejidad del caso, lo que permitirá continuar con el análisis de información financiera y otras diligencias.

Los otros investigados son sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, y el exalcalde del distrito de Anguía, en Cajamarca, José Medina, todos señalados como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos y otros delitos contra el Estado.

Fecha límite de investigación

La nueva fase de investigación que rige a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial de 36 meses que se decretó, se extenderá desde el 19 de agosto de 2025 hasta el 19 de enero de 2027, fecha límite para que el Ministerio Público resuelva el caso.

Caso Anguía

Cabe resaltar, que el caso Anguía se centra en la presunta adjudicación fraudulenta de obras públicas a través de licitaciones amañadas en las regiones de Lima, Cajamarca y Amazonas. Las investigaciones señalan que estas licitaciones habrían beneficiado a empresas fachadas.