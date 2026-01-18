Juan Santiváñez: Fiscalía archiva investigación contra exministro por presunto abuso de autoridad

La Fiscalía archivó la indagación contra el exministro Juan Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad, en el marco del caso ‘La Encerrona’, relacionado a la difusión de un audio en junio de 2024 en el que se habría solicitado “controlar” al periodista Marco Sifuentes.

La indagación se inició luego que el portal digital La Encerrona, difundiera un audio atribuido al entonces ministro del Interior, grabado por el capitán de PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', donde expresaba su incomodidad por los cuestionamientos de Sifuentes.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Según el expediente fiscal, en dicho audio Santiváñez Antúnez habría solicitado a una persona de su entorno que le diga al “doctor” que lo apoye “controlando” al comunicador. Miguel Pérez, abogado del exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, afirmó que su patrocinado era el mencionado “doctor”.

En el documento del Ministerio Publico, suscrito por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, se concluye que los hechos evaluados no reunieron los elementos necesarios para sustentar una imputación penal de esa naturaleza con el exministro Juan Santivañez.