Betssy Chávez: PJ aprueba inicio de investigación preparatoria por presuntas irregularidades en contratación de familiares de su expareja

El Poder Judicial (PJ) aprobó el inicio de una investigación preparatoria contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por presuntas irregularidades en las contrataciones de familiares de su expareja, Abel Sotelo, en cargos del Estado.

El juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, adoptó esta medida luego que el Ministerio Público le comunicara su disposición emitida el pasado 27 de noviembre del 2025 de formalizar y continuar la investigación contra Chávez Chino por un plazo de 120 días naturales.

Cabe precisar que la Fiscalía acusa a la expremier como presunta autora de los delitos de de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado, por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñó en los cargos de congresista, ministra de Cultura y ministra de Trabajo.

SOBRE EL CASO

La tesis fiscal sostiene que Chávez Chino se habría interesado indebidamente y, de forma directa, en la contratación de Marco Sotelo y Flor Sotelo, hermanos de su entonces pareja sentimental, como asistente nivel 2 y auxiliar nivel 2, respectivamente, de la organización parlamentaria de su despacho congresal.