Martín Vizcarra: PJ evaluará este miércoles 21 su pedido para suspender ejecución de condena

El Poder Judicial evaluará este miércoles 21 de enero, la solicitud del expresidente Martín Vizcarra, para suspender de manera provisional la condena de 14 años de prisión que cumple por el delito de cohecho pasivo propio.

Dicho pedido será analizado en una audiencia virtual programada desde las 09:00 de la mañana por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, según lo informado por el propio órgano jurisdiccional.

El requerimiento fue presentado por la defensa legal del exmandatario, quien busca frenar temporalmente la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto para revertir el fallo condenatorio.

Escucharán argumentos del MP

Durante la misma sesión, el colegiado también escuchará los argumentos del representante del Ministerio Público asignado al caso, y con esos elementos emitirá en los días siguientes una decisión sobre la procedencia de la suspensión.

Sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Cabe resaltar, que Vizcarra Cornejo fue sentenciado por presuntamente recibir S/ 2.3 millones en sobornos de dos consorcios empresariales a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Actualmente, cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate.