Suspenden por seis meses a fiscal José Domingo Pérez tras anulación del caso “Cócteles”

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió suspender por seis meses al fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, como medida cautelar tras detectar presuntas infracciones administrativas graves vinculadas a su actuación en el caso “Cócteles”, proceso que involucra a Keiko Fujimori.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO, que dispone el apartamiento preventivo del fiscal provincial titular a partir de la notificación del documento. La sanción se da luego de la anulación del juicio oral del caso, hecho que motivó el inicio de la investigación administrativa contra Pérez Gómez.

“Aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo al abogado José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial titular, por el plazo de seis meses”, señala textualmente la resolución de la ANC, a la que tuvo acceso La República.

Según el pronunciamiento de la ANC, al fiscal se le cuestiona haber presentado un requerimiento acusatorio sin una imputación debidamente fundamentada, tanto en el plano fáctico, jurídico y probatorio. Esta deficiencia técnica ocasionó que la acusación fuera devuelta hasta en 19 oportunidades, lo que derivó en que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declare la nulidad de oficio del auto de enjuiciamiento.

ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN

El documento precisa que, durante el periodo de suspensión, José Domingo Pérez queda impedido de ejercer todas las atribuciones propias del cargo de fiscal provincial, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como cualquier otra función inherente a dicha posición.