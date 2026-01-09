Vladimir Cerrón: PJ confirma prisión preventiva contra líder de Perú Libre por organización criminal

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional confirmó el mandato de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

En la resolución emitida hoy, la sala declaró infundada la apelación del prófugo líder de Perú Libre, el cual buscaba variar la prisión preventiva por comparecencia simple. Por lo que la medida dictada el pasado 4 de diciembre de 2025 se mantiene.

COYUNTURA POLÍTICA

Cerrón Rojas es investigado por supuestamente liderar una organización criminal vinculada al manejo irregular de recursos públicos. El fallo ratifica los múltiples indicios que justifican la continuidad de la medida mientras se desarrolla la indagación.

Este es, por lo menos, el tercer intento del prófugo Cerrón Rojas para que se revoque la prisión preventiva que lo mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. Aunque siempre se pronuncia sobre la coyuntura política por redes sociales.