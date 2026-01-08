Exfiscal Martín Salas cuestiona disolución de equipos especiales: Es una devolución de favores

En entrevista con RPP, Martín Salas, exfiscal supremo y actual candidato al Senado por Alianza Para el Progreso (APP), cuestionó al titular del Ministerio Público Tomás Gálvez, por desactivar los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip.

“Para mí, esto responde a una devolución de poderes del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez hacia el poder político cuestionado por gran corrupción (...) Le archivan el caso en el Congreso de la República y hay que devolver el favorcito”, dijo.

CONTRAPARTE

Señaló que Gálvez Villegas era indagado por el caso Cuellos Blancos, entre otros, por un presunto tráfico de influencias, al ser archivadas estas causas por el Legislativo, Salas Zegarra interpretó la disolución de los equipos fiscales como la contraparte del acuerdo.

“No le queda otra que debilitar estas investigaciones desapareciendo el equipo especial Lava Jato. El equipo especial Los Cuellos Blancos, que lo investigaba a él, también desaparece. Eso definitivamente no es coincidencia”, enfatizó postulante de APP.