María Teresa Cabrera tras juramentar como nueva presidenta del JNJ: “Agradezco por esta oportunidad”

En horas de la mañana de este martes 6 de enero, la abogada María Teresa Cabrera juramentó como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en reemplazo de Gino Ríos, quien fue cuestionado por haber tenido una denuncia.

Durante sus declaraciones, Cabrera destacó la experiencia que tiene para poder ejercer el cargo como flamante titular de la JNJ. Además, aseguró que realizará un trabajo justo, sin ningún tipo de distorsionamiento en las decisiones que puedan tomar.

“Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. En un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y seguridad ciudadana”, manifestó.

¿QUÉ AUTORIDADES LLEGARON A LA CEREMONÍA?

Al ser una ceremonia importante para la JNJ, figuras como el premier Ernesto Álvarez, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, fueron las figuras que asistieron al evento.