Exprocurador Ugaz: Desactivación de equipos especiales de la fiscalía pone en riesgo las investigaciones

En entrevista con Canal N, el abogado José Ugaz cuestionó la desactivación de los equipos especiales de la Fiscalía (Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos). Señaló que la medida del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, evidencia un conflicto de interés, pues ha sido vinculado a indagaciones de estas unidades.

El exprocurador anticorrupción dijo que esta reestructuración no responde a criterios de producción técnica y dinamismo, sino a una animadversión de Gálvez Villegas. Advirtió que el traslado de expedientes a otras oficias fiscales provocará un desconcierto que seguramente afectará el avance de la justicia.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Asimismo, calificó de preocupante la desactivación de la fiscalía especializada en derechos humanos, la cual tiene a su cargo procesos como las investigaciones por las muertes durante el régimen de Dina Boluarte Zegarra y el caso de Inti Sotelo y Bryan Pintado, que quedarían desprotegidos.

Indicó que trasladar estos expedientes a un sistema donde se trata el Lavado de activos es un tremendo error, pues estas instancias no tienen especialización para estos casos. Esta situación podría derivar en una parálisis de las diligencias y en el entorpecimiento de la búsqueda de justicia para las víctimas.