Ministerio Público recupera bienes por S/ 2 millones vinculados a terroristas de Sendero Luminoso

La Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó cuatro inmuebles relacionados a cabecillas de la banda terrorista Sendero Luminoso, esto, en el marco de la investigación del ‘caso Artemio’. Las propiedades tienen un valor total de S/2 853 952.67.

Uno de los inmuebles está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, mientras que los tres restantes están en Ventanilla. En su totalidad pasarán inmediatamente a ser propiedad del Estado, en estricto cumplimiento del proceso de extinción de dominio.

ANTICIPO DE HERENCIA

Se conoció que las casas de Ventanilla "fueron adquiridos por José Villanueva, condenado por terrorismo, tras recibir dinero del sentenciado Florindo Flores, alias ‘Camarada Artemio’, fondos que fueron introducidos al sistema financiero a través de la adquisición de bienes", informa el ministerio Público.

Sobre el edificio ubicado en San Martín de Porres, la entidad indica que fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por lavado de activos proveniente del narcotráfico, a favor de su hijo Jordán Puma, a través de un anticipo de herencia, medida que habría buscado esconder la propiedad de las autoridades.