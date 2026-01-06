Juan Santiváñez pide cierre de investigación en su contra por presunto delito de abuso de autoridad

El exministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, pidió al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación el cierre de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.

Para ello presentó una solicitud de control del plazo contra el Ministerio Público, para que concluya la indagación y emita un pronunciamiento final, presenta una denuncia ante el Parlamento Nacional o archiva el caso.

El exfuncionario precisa en su solicitud de control del plazo, que este requerimiento se le hizo con anterioridad a la Fiscalía, que señaló que emitirá una resolución en el plazo de ley; pero a la fecha no hay respuesta.

EMITIR UNA DECISIÓN

Ante ello, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el jueves 8 de enero a las 11:30 a.m. una audiencia para evaluar recurso del exministro y emitir una decisión al respecto en los próximos días.

La investigación se inició en agosto del 2024 tras la difusión de presuntas conversaciones entre Santiváñez y el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", en las que le habría pedido al oficial hacer gestiones para controlar a un periodista.