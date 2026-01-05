Janet Tello envía mensaje al Congreso: "El PJ no es apéndice de ningún poder político"

Al parecer, los enfrentamientos entre las entidades del Estado continúan. Esta vez, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, respondió a las críticas que recibió la institución que lidera por no haber aplicado las leyes que aprobó el Congreso semanas atrás.

En medio de su intervención, Tello Gilardi aseguró que la entidad de justicia tiene autonomía, por lo que no es necesario que responda a los intereses de algunos sectores. Además, envió un mensaje al Parlamento.

"En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente ante los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales; es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone la Constitución Política (…) El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico", comentó.

RESPALDA EL TRABAJO DE LOS JUECES

Ante los cuestionamientos que viene recibiendo el Poder Judicial, Janet Tello reveló que respalda plenamente el trabajo que vienen realizando los integrantes de la entidad. "Tengan la certeza de que los jueces nunca serán herramientas de impunidad, ni instrumentos de persecución".