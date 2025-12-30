Fiscalía anuncia detención preliminar para sujeto que habría quemado a su pareja en Barrios Altos

En medio de las celebraciones por Navidad, un nuevo intento de feminicidio causó indignación entre los ciudadanos, después de que un sujeto identificado como Rafael Hilario Guido (41) habría quemado a su pareja, Gisela Ortega Quispe (37), en Barrios Altos.

Tras la denuncia interpuesta por la familia de la víctima, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Arzobispo Loayza, la Fiscalía anunció que han solicitado detención preliminar contra Hilario Guido.

“Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres solicitó y obtuvo la detención preliminar judicial para Rafael Hilario (41), investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente de 37 años”, indicaron desde el Ministerio Público.

PARADERO DE RAFAEL HILARIO

En el post de la Fiscalía se conoció que Rafael Hilario Guido se encuentra internado en el Hospital Guillermo Almenara. El agresor no estaría solo, sino bajo custodia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes están pendiente de cualquier movimiento del sujeto.