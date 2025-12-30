Caso Odebrecht: José Luna pide se archive indagación por presuntos aportes a Solidaridad Nacional

A través de su defensa legal, el congresista José Luna pidió al Poder Judicial que archive la indagación que afronta en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de Odebresht y OAS para financiar las campañas de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

El recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archiven los cargos que le atribuye la Fiscalía dentro de esta investigación, fue presentado ante el juez Víctor Alcocer, quien programó una audiencia para evaluar el pedido el martes 13 de enero a las 9:00 a.m.

CONTROL DE PLAZOS

El juez también programó para el martes 6 de enero a las 9:00 a.m. la sesión para evaluar la solicitud de control de plazos que presentó Luna Gálvez, para que se ordene el cierre de esta investigación a fin de que la fiscalía emita el pronunciamiento que corresponda en este caso, informa RPP.

El legislador también afronta un juicio por presuntas irregularidades en la inscripción de su actual partido, Podemos Perú, ante la ONPE, por este caso la Fiscalía pide se le imponga al José Luna 22 años y 08 meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.