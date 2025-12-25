Poder Judicial autoriza inicio de juicio oral contra congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido

El juez Juan Checkley aprobó, el pasado 22 de diciembre, el inicio del juicio oral contra los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, a quienes se les atribuye, en calidad de presuntos coautores, del delito de obstrucción de la justicia.

Según la acusación Fiscal, ambos habrían obstaculizado que el exmilitar Bobby Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declare ante la Policía Nacional, en el marco de una investigación que los vincula con remanentes terroristas en el Vraem.

El magistrado ordenó remitir a la brevedad posible todo lo actuado en este proceso a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con el objetivo de que se programe la fecha y hora de inicio del juicio contra Bellido Ugarte y Bermejo Rojas, informa RPP.

AFILIACIÓN A ORGANIZACIÓN TERRORISTA

El Ministerio Publico pide una condena de siete años y seis meses de prisión para ambos legisladores. Además, exige a Guido Bellido y Guillermo Bermejo el pago de 182 días multa, equivalente a 236 mil soles para cada uno de los indagados.

Actualmente, Bermejo Rojas está recluido en el penal Ancón I, donde cumple condena de 15 años de prisión por afiliación a organización terrorista. El fallo señala presuntos vínculos con Sendero Luminoso en el Vraem entre los años 2008 y 2009.