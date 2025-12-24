PPK pide al Poder Judicial archivo definitivo de investigación por supuestos aportes ilícitos de Odebrecht

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que enfrenta en la Fiscalía por los aportes para financiar la campaña de Alianza por el Gran Cambio en las elecciones presidenciales de 2011.

Su defensa legal presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, solicitando el "sobreseimiento" (archivo definitivo) del proceso penal donde se le acusa de lavado de activos y asociación ilícita.

Fundamento legal y audiencia programada

La defensa del exjefe de Estado sostiene que existe una "atipicidad relativa" de los hechos imputados a su patrocinado. El juez Richard Concepción Carhuancho admitió el recurso y programó una audiencia virtual para el miércoles 21 de enero de 2026 a partir de las 3:00 p.m., ordenando previamente que el documento sea notificado al Ministerio Público y demás partes procesales para que presenten sus argumentos.

Origen de investigación fiscal

La investigación se originó luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, revelara a la Fiscalía que dicha empresa brasileña entregó 300 mil dólares provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas para la campaña de Alianza por el Gran Cambio.

Presunto financiamiento ilícito

Estos fondos estarían vinculados al presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial en la que Kuczynski fue candidato. El magistrado dispuso que todas las partes involucradas en el proceso sean notificadas antes de la audiencia programada para el primer trimestre de 2026.