Abogado de Boluarte saluda rechazo de impedimento de salida del país: "La medida no es proporcional"

El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció luego que el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la exmandataria.

A través de su cuenta en la plataforma X, el letrado saludó la decisión adoptada por el PJ y aseguró que no existe ningún peligro de fuga por parte de Boluarte Zegarra, alegando que el requerimiento fiscal "no es proporcional".

"El ruido político no genera Derecho: ¡Sala confirma RECHAZO de IMPEDIMENTO de SALIDA de Dina Boluarte! No hay prueba, no hay peligro de fuga y la medida no es proporcional.", se lee en el tuit.

DINA BOLUARTE PODRÁ SALIR DEL PAÍS

El Poder Judicial (PJ) volvió a rechazar el pedido de la Fiscalía para que se declare impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos agravado.

La decisión fue adoptada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que argumentó su postura indicando que no existen los elementos suficientes para que se dicte dicha medida restrictiva contra la exjefa de Estado.

De esta forma, el referido poder del Estado declaró infundado el recurso de apelación presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos.

LOS DINÁMICOS DEL CENTRO

De esta forma, el Poder Judicial ratificó que Boluarte Zegarra podrá realizar viajes al extranjero mientras continúa siendo investigada en el marco del caso "Los Dinámicos del Centro".