Ciro Castillo: PJ declara infundada apelación para anular detención preliminar por 15 días

El Poder Judicial (PJ), declaró infundado el pedido del suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, para anular la orden de detención preliminar en su contra, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

La decisión fue por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, ratificando así la orden de detención por 15 días contra Castillo Rojo y otros cuatro investigados por el caso "Los Socios del Callao".

Cabe precisar que, en su apelación, la defensa legal de Castillo Rojo argumentó que la orden de detención preliminar carecía de sustento fáctico o jurídico, sin embargo, el magistrado Walter Coello Huamán, encargado de dar lectura, respondió alegando que la defensa no ha precisado qué frase o argumento judicial es la que carece de sustento.

PRÓFUGO

En tanto, Ciro Castillo continúa como no habido tras el allanamiento a su vivienda que la Fiscalía realizó el pasado lunes 15 de diciembre. La Policía Nacional continúa desplegando operativos para capturarlo, sin embargo, hasta la fecha aún no han podido dar con su paradero.