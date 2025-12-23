Víctor Polay: terrorista pide se levante la prisión preventiva en su contra por el caso 'Las Gardenias'

Víctor Polay, cabecilla del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pidió al Poder Judicial se revoque el mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso por el caso 'Las Gardenias', matanza ocurrida en un bar de Tarapoto el 31 de mayo de 1989.

Por ello, presentó un recurso de apelación contra el fallo del juez Fernando Valdez, dictado el pasado 5 de diciembre, donde argumenta que se habrían vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso, la debida motivación de las resoluciones y la pluralidad de instancias.

ORIENTACIÓN SEXUAL

Al respecto, el juez Fernando Valdez concedió, el último 19 de diciembre, el recurso de apelación y lo remitió a la Quinta Sala Penal de Apelaciones que, si lo admite a trámite, llamará a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes y días después emitir una decisión.

Por este caso, la Fiscalía pide cadena perpetua para Polay Campos por el presunto delito de terrorismo agravado y homicidio calificado, tras el asesinato a balazos de ocho personas por su orientación sexual. Esto, dentro de su política de eliminación de grupos que denominaba "lacras sociales".