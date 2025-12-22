Martín Vizcarra: PJ archiva proceso contra expresidente por colusión simple

El Poder Judicial (PJ), ordenó el archivo del proceso seguido contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de colusión simple, por lo cuál no afrontará un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial, que determinó que la acusación contra el exjefe de Estado se basa en hechos y delitos que ya habían sido juzgados previamente.

"Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en consecuencia, revocar la Resolución N.° 37, del 01 de septiembre de 2025, la cual declaró improcedente la excepción de litispendencia planteada a favor del referido acusado, en el incidente de control de acusación por el delito de colusión simple. Y, reformándola declararon fundada la excepción de litispendencia formulada", se lee en la resolución.

NO AFECTA EL OTRO PROCESO

La Sala especificó que esta decisión adoptada no afectará el otro proceso contra Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho, pues continúa su curso de manera independiente. Cabe recordar que el exjefe de Estado viene cumpliendo una condena de 14 años de prisión en el penal de Barbadillo por cohecho pasivo propio.