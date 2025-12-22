Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación de 10 años

Luego de que el Congreso acordara inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza para que no pueda ejercer un cargo público, la exfiscal de la Nación decidió presentar una demanda de amparo contra el Parlamento por la decisión que se tomó días atrás.

En la misiva compartida por la extitular del Ministerio Público, se puede leer que los legisladores no respetaron una serie de artículos de la Constitución Política del Perú, Código Procesal Constitucional y Convención Americana de Derechos Humanos.

"Sobre el particular el Congreso de la República, en el proceso parlamentario de la Denuncia Constitucional N° 528, vulneró mi derecho fundamental al debido proceso. Ello se ha expresado concretamente en la afectación de las siguientes manifestaciones esenciales del debido proceso", se puede leer en la misiva de la magistrada.

DENUNCIA CONTRA DELIA ESPINOZA

A mediados de octubre del 2024, tres congresistas presentaron una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por el delito de abuso de autoridad, falsedad genérica, usurpación de funciones y prevaricato.