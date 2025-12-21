PJ rechazó levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan Santiváñez

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan Santiváñez y de Ricardo Kanashiro, indagados por presunta negociación incompatible.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley indicó en su resolución que no hay elementos de convicción firmes que justifiquen la medida contra Santiváñez Antúnez y el exfuncionario Kanashiro Romero.

Según la Fiscalía, Santiváñez, como ministro del Interior, "habría ordenado al director de la Oficina General de Administración y Finanzas, Kanashiro, contratar al abogado Carlos Alvizuri, a fin de que brinde asesoría legal a Jorge Ortiz".

COLABORADOR EFICAZ

El objetivo de Santiváñez habría sido evitar que Ortiz, implicado en el caso Waykis en la sombra, se convirtiera en colaborador eficaz y perjudicara a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, informa RPP.

Con relación al segundo pedido, el juez considera que no "se justifica perjudicar el derecho a la privacidad de las comunicaciones" de Ortiz Marreros y Alvizuri Marín que son identificados como presuntos afectados en este caso.