La Libertad: Fiscalía inicia investigación preliminar tras asesinato de regidora Elena Rojas

Foto La República

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope, en La Libertad, realiza diligencias tras el atentado contra la regidora Elena Rojas (60), quien falleció a causa de varios impactos de bala durante una actividad en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama.

Entre otros, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver para la necropsia respectiva y dispuso la constatación policial en la escena del crimen, donde otras tres personas, entre ellas, dos menores, resultaron heridas en la balacera.

SEGUNDO ATAQUE

Testigos revelaron que hampones a bordo de una motocicleta llegaron al lugar donde se realizaba la actividad por Navidad, y sin importarles la presencia de decenas de niños, percutaron su arma en varias oportunidades, desatando la tragedia.

Esta no era la primera vez que buscaban terminar con la vida de la funcionaria municipal, hace un año sufrió un atentado en los exteriores de la comuna. En aquella oportunidad, desconocidos dejaron un explosivo cerca de su camioneta.