Caso Cócteles: juez evalúa hoy solicitud de Keiko Fujimori para que se archive proceso en su contra

Esta mañana, desde las 09:00, el juez Wilson Verástegui evaluará el pedido de Keiko Fujimori, para que se ejecute el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la acusación fiscal y el juicio que se le sigue por aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, conocido como el caso Cócteles.

En la audiencia presencial, el magistrado evaluará la solicitud para que se declare el sobreseimiento o archivo del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, esto, tras en el veredicto que emitió el TC en referencia a este caso.

DERECHOS TRANSGREDIDOS

La defensa legal de Fujimori Higuchi alega que se ha determinado la atipicidad de los hechos imputados y la vulneración de los principios de legalidad, entre otros, por lo que el restablecimiento de los derechos transgredidos solo puede materializarse con el sobreseimiento de la causa.

Verástegui Gálvez también evaluará hoy los pedidos de los abogados del exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper y de Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez, para que se haga extensivo los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional y sean excluidos de este juicio.