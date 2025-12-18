Vladimir Cerrón critica al PJ por autorizar viaje de Jorge Barata a Australia: "Hay una justicia selectiva"

El prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial (PJ), al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a viajar a Australia con su esposa, pese al proceso en su contra por el caso Gasoducto Sur Peruano.

A través de su cuenta en la plataforma X, el también candidato presidencial y líder de Perú Libre criticó la autorización judicial en favor de Barata y aseguró que existe "una justicia selectiva" en nuestro país.

"Indigna cómo al jefe de una organización criminal comprobada el juez Leodán Cristóbal Ayala pueda darle permiso de viaje y a nosotros nos niegue la comparecencia. Hay una justicia selectiva al servicio de Odebrecht", se lee en el tuit.

VIAJES ANTERIORES

Cabe precisar que el juez Leodán Cristóbal Ayala ya había autorizado anteriormente a Barata para realizar viajes internacionales, entre ellos sus salidas en el mes de agosto a Mongolia y Turquía, decisiones que fueron cuestionadas por el Equipo Especial Lava Jato.