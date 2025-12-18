Caso Odebrecht: Fiscal Domingo Pérez pide 33 años de cárcel para Gonzalo Monteverde por lavado de activos

El caso Lava Jato suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía formalizó una de las acusaciones más extensas del proceso, apuntando a presuntas operaciones financieras que habrían sostenido el sistema de sobornos de Odebrecht en el país.

El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó este jueves una acusación por lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, con el agravante de organización criminal, contra el empresario Gonzalo Monteverde, otras seis personas naturales y 21 personas jurídicas, en el marco del caso Odebrecht. El requerimiento acusatorio, ingresado ante el Poder Judicial, consta de 3 mil 735 folios.

33 AÑOS DE PRISIÓN

En el documento fiscal se solicita imponer 33 años de pena privativa de la libertad a Gonzalo Monteverde, señalado como uno de los principales operadores financieros del esquema ilícito. Asimismo, se acusa a seis personas naturales —entre ellas María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza— con penas que oscilan entre los 13 y 33 años de cárcel, según su nivel de presunta participación.

Además, el Ministerio Público solicitó la disolución, al considerar que habrían sido utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito.

ROL DE MONTEVERDE

De acuerdo con la imputación fiscal, Gonzalo Monteverde, a través de su red de empresas, habría sido el generador de los flujos de dinero ilegal destinados al Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido como la “Caja 2”, así como a una caja chica en efectivo en el Perú. Además, se le atribuye haber sido el receptor del dinero ilícito usado para el pago de sobornos y aportes a campañas políticas, entre ellas Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

Los acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona cuentan con orden de captura nacional e internacional desde 2019, al encontrarse prófugos de la justicia. En ese contexto, el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece 500 mil soles por información que permita la ubicación del empresario, sindicado como el operador financiero de Odebrecht en el Perú.

Con esta, el Ministerio Público alcanza la acusación número 32 presentada por el Equipo Especial Lava Jato, en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el país.