José Domingo Pérez: PJ archiva investigación contra fiscal por presunto enriquecimiento ilícito

El Poder Judicial (PJ), a través del Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, archivó la investigación penal contra el fiscal José Domingo Pérez, quien era acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

El caso inició a partir del año 2023, a raíz de una denuncia ciudadana que cuestionaba la evolución económica del fiscal, en especial por la compra de un vehículo y obligaciones financieras vinculadas a bienes inmuebles.

Tras más de dos años de investigación, el referido poder del Estado concluyó que no existió un incremento patrimonial injustificado por parte de Domingo Pérez y el expediente fue enviado al archivo.

PERITAJES CONTABLES

Durante las investigaciones se realizaron hasta tres peritajes contables, si bien el resultado del primero sugirió un posible desbalance, ello fue descartado por inconsistencias técnicas. Los peritajes buscaban determinar si las ganancias que percibía José Domingo Pérez (sueldo y otros ingresos) coincidían con sus egresos. Al comprobarse que todo cuadraba, el caso fue cerrado.