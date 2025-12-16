Poder Judicial rechaza aplicar ley de lesa humanidad a Víctor Polay Campos en caso ‘Las Gardenias’

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó aplicar la Ley N.º 32107, que limita la imprescriptibilidad de lesa humanidad cometido antes del año 2002 en beneficio del cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y otros investigados en el denominado caso ‘Las Gardenias’.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Polay Campos y otros cinco implicados en el crimen que se encuentran procesados, los hechos realizados entre los años 1989 y 1992 formaron parte de un ataque en agravio de la ciudadanía.

“El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inaplicable la Ley N.° 32107 y rechazó la excepción de prescripción de la acción penal presentada por la defensa de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y otros investigados por el delito de asesinato”, indicaron.

Foto: Andina

SEGUIRÁ LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN

Tras desestimarse el pedido de la defensa legal del líder del MRTA, las autoridades de justicia continuarán con la audiencia de control de acusación, la cual se encuentra programada para el próximo 29 de diciembre. En medio de esta situación, Víctor Polay Campos, continuará recluido la Base Naval del Callao, donde cumple 35 años de prisión efectiva.