Dina Boluarte: Poder Judicial admite a trámite demanda para anular vacancia presidencial

Según se conoció, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso la defensa legal de la ex jefa de Estado, Dina Boluarte, contra la vacancia presidencial que decidió el Poder Legislativo, el pasado 10 de octubre.

Por ello, la Sala Judicial programó la "audiencia única" en que se evaluará la causa para el 12 de marzo de 2026, a las 9 a.m., "debiendo las partes procesales, bajo su responsabilidad, unirse en la fecha de la audiencia" en el enlace que se les adjuntará oportunamente.

POCO TIEMPO

Además, emplazaron al procurador del Congreso de la República "a efectos de que conteste la presente demanda en el término de diez días hábiles, debiendo tomarse en cuenta por el área de notificaciones las casillas electrónicas de las partes emplazadas".

En entrevista con RPP, Joseph Campos, abogado de la expresidenta Boluarte Zegarra, recordó que el Congreso citó a su clienta con poco margen tiempo para preparar su defensa, por lo que refirió no se respetó lo señalado en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.